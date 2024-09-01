«Динамо» убрало из контракта 17-летнего Окишора сумму отступных для клубов из России

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что сумма отступных для российских клубов за полузащитника команды Виктора Окишора отсутствует в контракте футболиста.

«Для всех, кто следит за нашими юношескими командами и академией, не является секретом, что Виктор Окишор — или как его называют в клубе шутливо Виктор Иванович — является очень-очень перспективным и талантливым футболистом. На протяжении последних нескольких сезонов он показывал уровень игры, который, наверное, чуть превышал уровень игры его ровесников. Мы с удовольствием даем Виктору шанс, чтобы он начал себя проявлять уже со взрослыми партнерами, игроками основной команды. Я очень доволен, что Витя этим шансом пользуется. Мы его уже защитили: у нас нет суммы отступных для российских клубов по Окишору. Интересовались ли им зарубежные клубы? Нет», — приводит слова Гафина ТАСС.

17-летний Окишор провел в этом сезоне за «Динамо» 4 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Он является воспитанником «Динамо». В июне футболист продлил контракт с бело-голубыми до конца сезона-2028/29.