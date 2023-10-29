«Динамо» прервало 5-матчевую серию без побед в РПЛ, обыграв «Урал»

«Динамо» на своем поле обыграло «Урал» в матче 13-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 42-й минуте открыл Константин Тюкавин, который забил впервые с августа. На 61-й минуте свой дебютный мяч в РПЛ забил Бителло, удвоивший преимущество бело-голубых.

На 90+5-й минуте Илья Ишков дальним ударом отличился за «Урал».

«Динамо» прервало 5-матчевую серию без побед в РПЛ. Бело-голубые с 21 очком поднялись на 4-е место в чемпионате России.

«Урал» (16 очков) идет десятым в турнирной таблице. Екатеринбуржцы не выигрывают в РПЛ уже 8 матчей подряд.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Сочи», а «Урал» на своем поле примет «Рубин». Оба матча пройдут 6 ноября.