«Динамо» сыграет против «Урала» в рамках 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 29 октября. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события встречи «Динамо» — «Урал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч 13-го тура РПЛ «Динамо» — «Урал» рассудит рефери Сергей Чебан. Ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалев. Арбитр ВАР — Артем Любимов.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 16.25 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 12 туров «Динамо» набрало 18 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 16 баллами располагается на 9-й строчке.

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