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Сегодня, 16:30

«Динамо» — «Урал»: время начала и трансляция матча РПЛ

«Динамо» сыграет с «Уралом» в чемпионате России 29 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Динамо&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» примет «Урал» в матче 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — «Урал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 16.25 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Урал

По итогам 12 туров «Динамо» набрало 18 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 16 баллами располагается на 9-й строчке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
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