Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:20

Журналист Карпов: «Динамо» ведет переговоры о переходе Карраскаля, «Зенит» также заинтересован в игроке

Руслан Минаев
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может перейти в «Динамо», сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По его данным, клубы ведут переговоры о трансфере 25-летнего колумбийца.

Помимо этого, интерес к хавбеку проявляет «Зенит». Питерцы готовы включить в сделку 29-летнего полузащитника Алексея Сутормина, чей контракт с клубом истекает летом 2025 года. Отмечается, что «Зенит» рассматривает вариант с Карраскалем на случай ухода Клаудиньо.

Также игрок может продолжить карьеру в ПАОКе, который готов арендовать Карраскаля с обязательством выкупа за 7 миллионов евро. Но этот вариант, по информации источника, не является приоритетным для ЦСКА.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что ПАОК предлагает 4,5 миллиона евро за 50 процентов прав на игрока.

В сезоне-2022/23 Карраскаль провел за армейцев 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Контракт игрока с армейцами истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: https://t.me/karpinside
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
8
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему МОК затягивает решение вопроса о допуске россиян в Париж-2024? Колонка политолога
«Дарил цветы, шикарный мужчина»: певица Нюша вспомнила свидания со звездным хоккеистом
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Олич не считает переход Фернандеса в «Зенит» предательством: «Марио отдавал всего себя»
Олич считает, что Акинфеев смог бы заиграть в «Манчестер Юнайтед»
Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Ставим задачу попасть в верхнюю часть таблицы чемпионата России»
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Ярошик спокойно получил визу, никаких проблем нет»
Олич считает, что Марио будет чувствовать себя в «Зените» как дома: «Там больше говорят на португальском, чем на русском»
Кузнецов — о Марио Фернандесе: «Русский он за десять лет выучил? Это неуважение к нашей стране»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Лунев тренируется с «Зенитом» — 2

«Ростов»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024