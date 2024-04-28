«Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча в одном чемпионате России

«Динамо» одержало победу над «Зенитом» в домашнем матче 26-го тура РПЛ (1:0).

Как сообщает Opta, бело-голубые впервые в истории выиграли у петербуржцев обе игры сезона в чемпионате России. В 3-м туре текущего розыгрыша РПЛ победа также осталась за московской командой (3:2). При этом нынешний сезон является 28-м, в котором встречаются «Динамо» и «Зенит».

Последние пять команд, делавших дубль против «Зенита»:

«Динамо» — 2023/24

«Локомотив» — 2023/24

«Рубин» — 2020/21

«Локомотив» — 2017/18

«Терек» — 2016/17

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Зенит» лидирует с 50 баллами.