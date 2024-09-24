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Сегодня, 17:54

«Динамо» выложило трек «Свисток у губ» о судействе Сергея Иванова

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Пресс-служба московского «Динамо» выложила трек «Свисток у губ», посвященный судейству Сергея Иванова в матче 9-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

На 23-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу «Спаратка», а на 74-й за вторую желтую карточку удалил Эль-Мехди Маухуба.

«Вдохновились прошедшим дерби и продолжаем флешмоб «Ростова» по музыкальным клипам. Возможно, через пару туров треков соберётся на целый альбом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Валерий Карпин. «Гениально!» Карпин с сарказмом отреагировал на решение ЭСК, «Ростов» — рэпом о судействе

«Ростов» в социальных сетях опубликовал рэп-композицию о судействе под названием «Как понять трактовки». Выход песни приурочили к решению ЭСК по матчу 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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