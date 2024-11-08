«Динамо» выпустит ограниченную серию футболок с фразой Лички для оплаты его штрафа

Московское «Динамо» объявило о создании лимитированной серии футболок в поддержку главного тренера команды Марцела Лички.

По итогам заседания КДК РФС 7 ноября чех был оштрафован на 50 тысяч рублей за использование ненормативной лексики на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Всего будет выпущено 10 экземпляров, каждый стоимостью в 5 тысяч рублей. В тексте презентации утверждается, что вырученные средства пойдут на погашение штрафа тренера.

Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России после 14 игр, набрав 27 очков.