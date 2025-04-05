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5 апреля, 12:45

«Динамо» выпустит трек «Овечкин vibe», посвященный рекорду россиянина

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе ФК «Динамо» сообщили «СЭ», что клуб выпустит трек в честь рекорда нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Динамо» выпустит трек на всех цифровых площадках (в том числе «Яндекс Музыка») и федеральных радиостанциях.

Трек «Овечкин vibe» записан совместно с музыкальным проектом «Yashin» (исполнители — рок-музыкант и продюсер, солист группы Casual, болельщик «Динамо» Алексей Яшин и Виолетта Дядюра, автор идеи и слов — шеф-редактор «Динамо ТВ» Илья Шелогуров).

Песня и видеоролик, который выйдет в социальных сетях «Динамо», одобрен и самим Овечкиным. Релиз состоится после того, как рекорд Уэйна Грецки будет побит», — сообщили «СЭ» в клубе.

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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Александр Овечкин
НХЛ
ФК Динамо (Москва)
ХК Вашингтон Кэпиталз
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