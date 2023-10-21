Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

21 октября, 23:00

«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Чарльтона

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью чемпиона мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтона.

«Сегодня не стало Бобби Чарльтона. Сэр Роберт и Лев Иванович встречались друг с другом на поле, а в жизни были хорошими приятелями. Светлая память легенде английского и мирового футбола», — написала пресс-служба «Динамо».

21 октября стало известно, что Чарльтон умер в возрасте 86 лет.

Он был воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Чарльтон выступал 17 лет за «красных дьяволов». Всего на его счету 758 матчей и 249 голов за «МЮ». После завершения карьеры он в течение 39 лет работал в клубе на посту директора.

За сборную Англии Чарльтон сыграл 106 матчей, в которых отметился 49 голами.

Бобби Чарльтон. Не стало легенды футбола сэра Бобби Чарльтона. Он был последним из тех, кто выжил в мюнхенской катастрофе

Бобби Чарльтон
ФК Динамо (Москва)
1
0
Читайте также
Туктамышева смотрела «Гран-при» в Омске от бортика — и решила запить пивом. Фото с турнира
Махачев нокаутировал Волкановски, Чимаев победил Усмана на UFC 294
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенников: «Спартаку» уже нельзя оступаться, команда выглядит не самым убедительным образом»

Игнашевич заявил, что разочарован ничьей с «Краснодаром»