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«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью композитора Добрынина

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью народного артиста России Вячеслава Добрынина.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Григорьевича», — говорится в сообщении клуба.

Добрынин известен российскому зрителю, как автор легендарных хитов «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на рану...», «Белая медведица», «За милых дам». Песни на его музыку исполняли Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. За карьеру Добрынин написал около тысячи композиций и выпустил 17 альбомов.

ФК Динамо (Москва)

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