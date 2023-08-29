«Динамо» заявило Карраскаля и Чавеса для участия в РПЛ

Полузащитники «Динамо» Хорхе Карраскаль и Луис Чавес включены в заявку команды для участия в матчах чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Профайлы 25-летнего колумбийца под номером 8 и 27-летнего мексиканца под 24-м номером появились на сайте лиги 29 августа.

Контракты «Динамо» с Карраскалем и Чавесом рассчитаны на четыре года с опцией продления еще на один сезон.