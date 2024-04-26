«Динамо» дома в Москве 28 апреля встретится с «Зенитом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «ВТБ Арена» начнется в 19.15 мск.

Посмотреть видеотрансляцию поединка «Динамо» — «Зенит» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 18.30 по московскому времени. Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 19.05 мск.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом».

«Динамо» с главным тренером Марцелом Личкой находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 44 баллами. «Зенит» с 50 очками лидирует в РПЛ после 25 туров.

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