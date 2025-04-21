Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

«Динамо» — «Зенит»: дата матча РПЛ, время начала, где смотреть трансляцию

«Динамо» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 26 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Педро (ФК «Зенит»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Динамо» встретится с «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России в субботу, 26 апреля. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

По итогам 25-ти туров РПЛ бело-голубые набрали 46 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака с 53 баллами идет на второй строчке чемпионата.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Читайте также
Олимпийская чемпионка Клюфт обанкротилась из-за роста цен в Европе
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
Уехавших из России атлетов хотят лишить спортивных званий
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Популярное видео
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Жуков — о возможном чемпионстве «Спартака»: «Характер — это отлично, но надо, чтобы игра пошла»
Койта: «Рад, что забил гол. Но мне важнее победа команды»
Удальцов — о судействе в матче с «Локомотивом»: «Момент Самошникова на Карапузове не сильно отличается от момента с Каккоевым»
В «Ростове» сообщили, что вратарь Ятимов находится под наблюдением врачей команды
«Краснодар», «Зенит» и «Спартак» одержали победы: таблица РПЛ после 25-го тура
Семак стал седьмым тренером с 150 победами в чемпионатах России
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя