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Сегодня, 13:50

«Динамо» — «Зенит»: началась трансляция матча РПЛ

Началась прямая трансляция матча «Динамо» — «Зенит» в 26-м туре РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Московское «Динамо» принимает «Зенит» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 26 апреля. Игра проходит на «ВТБ Арене», начало — в 14.00 по московскому времени.

Марцел Личка&nbsp;&mdash; Сергей Семак.«Динамо» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи динамовцев и петербуржцев. Ключевые события игры «Динамо» Москва — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру показывают канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

В 25-м туре чемпионата России динамовцы победили «Рубин» — 3:1, а зенитовцы обыграли «Химки» — 1:0.

Встреча команд в первом круге РПЛ состоялась в августе и завершилась победой петербуржцев — 1:0. 28 апреля 2024 года бело-голубые обыграли сине-бело-голубых в Москве с тем же счетом — 1:0.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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