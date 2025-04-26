Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

«Динамо» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» и «Зенит» сыграют в 26-м туре РПЛ 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Динамо» и «Зенит» сыграют в 26-м туре РПЛ в субботу, 26 апреля. Матч в Москве на «ВТБ Арене» начинается в 14.00 по московскому времени.

Марцел Личка&nbsp;&mdash; Сергей Семак.«Динамо» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Трансляция игры «Динамо» — «Зенит» пройдет на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 13.30, за полчаса до стартового свистка.

Кроме того, смотреть игру РПЛ можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального эфира).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве. Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Зенит» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

В чемпионате России-2024/25 «Динамо» набрало 46 очков в 25 турах и расположилось на пятом месте в турнирной таблице. У «Зенита» — 53 очка и вторая строчка.

Питерцы в предыдущей встрече выиграли у «Химок» (1:0), а бело-голубые — у «Рубина» (3:1).

В матче первого круга РПЛ в Санкт-Петербурге 10 августа «Зенит» выиграл у «Динамо» — 1:0. На финише предыдущего чемпионата 28 апреля 2024-го бело-голубые победили сине-бело-голубых в Москве с тем же счетом 1:0.

1
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Читайте также
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Лавров: РФ не обсуждает публично детали переговоров, как это делает Зеленский
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Полиция сообщила подробности ДТП с участием 16 автомобилей под Гатчиной
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче плей-офф НХЛ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
«Динамо» — «Зенит»: Бителло и Глушенков в старте, Нгамале и Соболев в запасе
«Пари НН» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
«Пари НН» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Спартак» — ЦСКА: трансляция матча РПЛ начнется в 19.30
Дерби в Тушине — матч двух лучших команд второго круга. Кто из друзей-сербов останется в чемпионской гонке?
«Спартак» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя