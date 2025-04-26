«Динамо» и «Зенит» сыграют в 26-м туре РПЛ 26 апреля

«Динамо» и «Зенит» сыграют в 26-м туре РПЛ в субботу, 26 апреля. Матч в Москве на «ВТБ Арене» начинается в 14.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Динамо» — «Зенит» пройдет на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 13.30, за полчаса до стартового свистка.

Кроме того, смотреть игру РПЛ можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального эфира).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве. Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Зенит» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

В чемпионате России-2024/25 «Динамо» набрало 46 очков в 25 турах и расположилось на пятом месте в турнирной таблице. У «Зенита» — 53 очка и вторая строчка.

Питерцы в предыдущей встрече выиграли у «Химок» (1:0), а бело-голубые — у «Рубина» (3:1).

В матче первого круга РПЛ в Санкт-Петербурге 10 августа «Зенит» выиграл у «Динамо» — 1:0. На финише предыдущего чемпионата 28 апреля 2024-го бело-голубые победили сине-бело-голубых в Москве с тем же счетом 1:0.