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Сегодня, 18:08

«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы на матч РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Динамо» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Бессмертный, Даса, Майстрович, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Бителло, Смолов, Грулев, Гладышев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

Запасные: Васютин, Адамов, Родригао, Алип, Бардачев, Ерохин, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.

Матч пройдет 28 апреля на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 19:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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