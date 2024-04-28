Сегодня, 18:08
«Динамо» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Бессмертный, Даса, Майстрович, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Бителло, Смолов, Грулев, Гладышев.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.
Запасные: Васютин, Адамов, Родригао, Алип, Бардачев, Ерохин, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.
Матч пройдет 28 апреля на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19.15 по московскому времени.