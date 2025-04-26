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Сегодня, 10:00

«Динамо» — «Зенит»: трансляция матча РПЛ начнется в 14.00

«Динамо» и «Зенит» сыграют в 26-м туре РПЛ 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Динамо» и «Зенит» сыграют в 26-м туре РПЛ в субботу, 26 апреля. Игра пройдет «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток — в 14.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Зенит» также доступны в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

В прямом эфире матч в столице России покажут каналы «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Кроме того, игра чемпионата доступна в окне федерального телеэфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Марцел Личка&nbsp;&mdash; Сергей Семак.«Динамо» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ

После 25 туров чемпионата России-2024/25 «Динамо» занимало пятое место с 46 очками, на предыдущей неделе бело-голубые обыграли «Рубин» (3:1). «Зенит» набрал 53 очка и занимает второе место в премьер-лиге, в предыдущее воскресенье питерцы победили «Химки» (1:0).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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