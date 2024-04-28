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Сегодня, 09:15

«Динамо» — «Зенит»: во сколько и где смотреть матч РПЛ в прямом эфире

«Зенит» сыграет в Москве с «Динамо» в 26-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Зенита» Клаудиньо.
Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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28 апреля «Динамо» на своем поле примет «Зенит» в 26-м туре чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19.15 мск.

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru пройдет бесплатная видеотрансляция игры «Динамо» — «Зенит». Она начнется в 18.30 по московскому времени. Встречу 26-го тура РПЛ также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 19.05 мск.

Ключевые события игры «Динамо» — «Зенит» будут доступны в матч-центре «СЭ». На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов поединка РПЛ 28 апреля.

«Динамо» главного тренера Марцела Лички с 44 баллами занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с Сергеем Семаком лидирует в чемпионате России с 50 очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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