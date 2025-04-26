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Сегодня, 08:15

«Динамо» — «Зенит»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Динамо» и «Зенит» сыграют в 26-м туре чемпионата России в субботу, 26 апреля, на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Марцел Личка&nbsp;&mdash; Сергей Семак.«Динамо» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Игру «Динамо» — «Зенит» в прямом эфире будут показывать телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется за полчаса до стартового свистка. Также ретранслировать игру в прямом эфире будут онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров РПЛ. Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Зенит» также доступны в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

В 25 турах РПЛ «Динамо» набрало 46 очков и занимало пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 53 очками шел вторым.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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