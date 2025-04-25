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Сегодня, 14:00

«Динамо» — «Зенит»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» и «Зенит» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Московское «Динамо» примет «Зенит» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 26 апреля. Игра будет проходить на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи динамовцев и петербуржцев. Ключевые события игры «Динамо» Москва — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

В прямом эфире игру покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Зенит» находится на втором месте в РПЛ, отставая от «Краснодара» на два очка — 53 против 55. «Динамо» с 46 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы. Встреча команд в первом круге завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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