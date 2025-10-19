Динамовец Фомин пропустит матч с «Зенитом»

19 октября, 20:00
На 9-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» полузащитник бело-голубых Даниил Фомин получил предупреждение за грубую игру и заработал автоматическую дисквалификацию.
Желтая карточка стала для динамовца четвертой в турнире — теперь он пропустит игру 13-го тура с «Зенитом».
Эта встреча состоится 26 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.30 по московскому времени.
Fun_furick
Отлично, надеюсь больше в футболке динамовской это недоразумение не увидим
20.10.2025
PhilippIQ
содержательная статья. куда на без этой ценной информации
19.10.2025
alex.smotroff
Этот долговязый вообще не должен играть за динамо
19.10.2025
П_о_в_а_р
Зассал
19.10.2025
frunt 2
Да от него уже года три пользы никакой,он даже пенальти разучился бить.
19.10.2025
Alexander Maxakov
Не велика потеря .
19.10.2025
Горын
По хер.
19.10.2025
Andrei Shulga
Это дуээль, прежде всего, тренеров!
19.10.2025
shpasic
и Карпина ещё)
19.10.2025
m_16
Судья облегчает задачу Зениту, сейчас вообще половину Динамо удалит :)
19.10.2025