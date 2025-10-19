Динамовец Фомин пропустит матч с «Зенитом»

На 9-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» полузащитник бело-голубых Даниил Фомин получил предупреждение за грубую игру и заработал автоматическую дисквалификацию. Желтая карточка стала для динамовца четвертой в турнире — теперь он пропустит игру 13-го тура с «Зенитом». Эта встреча состоится 26 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.30 по московскому времени. «Динамо» — «Ахмат»: Мелкадзе сравнял счет. Онлайн-трансляция матча РПЛ Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)

Fun_furick Отлично, надеюсь больше в футболке динамовской это недоразумение не увидим 20.10.2025

PhilippIQ содержательная статья. куда на без этой ценной информации 19.10.2025

alex.smotroff Этот долговязый вообще не должен играть за динамо 19.10.2025

П_о_в_а_р Зассал 19.10.2025

frunt 2 Да от него уже года три пользы никакой,он даже пенальти разучился бить. 19.10.2025

Alexander Maxakov Не велика потеря . 19.10.2025

Горын По хер. 19.10.2025

Andrei Shulga Это дуээль, прежде всего, тренеров! 19.10.2025

shpasic и Карпина ещё) 19.10.2025