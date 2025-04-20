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Сегодня, 13:07

Билялетдинов — о чемпионской гонке РПЛ: «Никого не вижу фаворитом, все решится в последнем туре, как и год назад»

Александр Абустин
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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Никого не считаю явным фаворитом, если посмотреть по игре. Можно сказать, что сейчас «Спартак» и «Краснодар» опять оступятся и «Зенит» снова будет чемпионом. Но если чисто матчи посмотреть, то никто стабильную игру не показывает, поэтому тут предсказать вообще невозможно. Вполне может быть повторение прошлогоднего сценария, когда все решилось в последнем туре. Даже если по вчерашнему матчу смотреть, да, была победа «Краснодара» над «Ахматом», но не такая чемпионская. Думаю, что все решится как и тогда, в последнем туре», — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 55 очков за 25 туров. Далее расположились «Спартак» (50 очков), «Зенит» (50) и ЦСКА (47).

Динияр Билялетдинов
РПЛ
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