Билялетдинов: «Паредесу повезло, что он перешел в топ-клуб, вырос в чемпиона мира»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов отметил прогресс экс-хавбека «Зенита» Леандро Паредеса после перехода в «ПСЖ».

18 декабря Паредес в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Бронзовые медали турнира выиграла Хорватия.

«Паредес, Ловрен, Влашич и Ливая стали призерами мундиаля, есть ли в этом заслуга РПЛ? С одной стороны, да, но с другой — они уже многие уехали давно. Деян сейчас выступает в «Зените», значит правильная подготовка была в Санкт-Петербурге. То, что они побывали у нас в чемпионате — это здорово, это плюс для РПЛ.

Да, «Зенит» для Паредеса был ступенькой перед переходом в такие клубы, как «ПСЖ» и «Ювентус». Леандро не весь свой потенциал показал в Санкт-Петербурге, но потом, в Париже, с помощью высококлассных партнеров приобрел ключевые качества для опорного полузащитника. В классе он вырос именно в «ПСЖ». Леандро повезло, что он перешел в топ-клуб, играет с лучшими игроками и в итоге вырос в чемпиона мира», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 годы, а после перешел в «ПСЖ» за 40 миллионов евро по версии Transfermarkt. На счету аргентинца 61 матч за российскую команду, десять голов и 16 результативных передач.