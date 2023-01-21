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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на отказ европейских клубов играть товарищеские матчи с российским командами на зимних сборах.
«Да, нам сейчас отказывают в товарищеских матчах на сборах некоторые европейские клубы, но все может поменяться по щелчку пальца. Ничего удивительного нет: будет у них приказ сверху — тогда с нами снова будут играть и ездить к нам, никуда не денутся.
Главное нашему руководству не прозевать, а проработать грамотно, как вернуться в УЕФА. Если наше руководство все хорошо проработает, то мы вернемся к участию в европейских турнирах», — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования