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Сегодня, 18:55

Динияр Билялетдинов признался, что с годами пожалел об уходе из «Эвертона»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что спустя время жалел об уходе из «Эвертона».

Россиянин выступал за английскую команду с 2009 по 2012 год. На его счету 9 голов и 12 результативных передач в 77 матчах за «Эвертон».

«С годами понял, что пожалел о переходе из «Эвертона». Но не пожалел, что перешел в московский клуб. Переход в «Спартак» не считаю ошибкой в своей карьере. Все-таки серебряную медаль получил в составе красно-белых. Не думаю, что если бы остался в Англии, все сложилось бы намного лучше», — приводит Sport24 слова экс-полузащитника.

38-летний Билялетдинов является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также обладателем Кубка Содружества. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году. На профессиональном уровне Билялетдинов не выступал с 2018 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-600327-diniyar-bilyaletdinov-s-godami-pozhalel-chto-ushel-iz-evertona
Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Эвертон
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