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13 марта, 17:53

Билялетдинов: «Кого вижу следующим тренером «Краснодара»? Какого-нибудь самоубийцу»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мыслями об отставке главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Это очень неожиданно. Даже нет слов. Кого вижу следующим тренером «Краснодара»? Какого-нибудь самоубийцу (смеется). Даже предположить трудно. Сейчас в «Краснодар» тяжело идти. Все ожидали, что «Краснодар» сможет оказать борьбу за первое место, но сейчас видно, что она скорее всего проиграна. Интересно, кто рискнет туда сунуться. Раз такие радикальные меры, значит там требования у руководства очень серьезные», — приводит «Спорт День за Днем» слова Билялетдинова.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

После 20 туров «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

Источник: Спорт День за Днем
Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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