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Сегодня, 10:20

Динияр Билялетдинов: «Если Баринов перейдет в «Алавес», пожелаем ему удачи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный переход полузащитника Дмитрия Баринова в испанский «Алавес».

" Не знаю, какие условия предлагает «Алавес» Баринову. Перейдя в этот клуб, можно сыграть против топ-команд Испании. Дмитрий уже не в том возрасте, когда можно выгодно уехать в Европу. В то же время мы видим пример Кузяева, который ушел из чемпионской команды во французский клуб, который боролся за право остаться в лиге 1. Безусловно, Баринов — один из лидеров «Локомотива». Будет жалко отпускать такого игрока, но футбольный век короткий. Если футболист хочет попробовать что-то новое, мы пожелаем ему удачи. Но это будет потеря для «Локомотива», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Баринов сыграл 32 матча за «Локомотив», забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 27-летнего полузащитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Динияр Билялетдинов
Дмитрий Баринов
ФК Алавес
ФК Локомотив (Москва)
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