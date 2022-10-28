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Динияр Билялетдинов — о «Локомотиве»: «Жилы рвут единицы»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» поделился мнением о ситуации в «Локомотиве», который после 14 туров занимает 14-е место в РПЛ.

— Мне все время казалось: еще чуть-чуть — и «Локо» прорвет. Предпосылки-то были — 3:0 с «Химками» и 5:1 с «Оренбургом», месяц спустя 5:0 с «Химками» уже в Кубке России. Но эти победы так и остались отдельными вспышками. Что говорит о психологической неустойчивости команды.

Некоторые считают, что она и функционально плохо готова. У меня нет такого ощущения. Дело не в «физике», а в неоптимальном использовании ресурса. У нас часто отталкиваются от голых цифр. Дескать, кто больше набегал за 90 минут, тот и в порядке. Но главное-то не сколько пробежал, а как и куда. Вон, на Евро-2008 в первом матче мы дали сумасшедший километраж, опередили по этому показателю испанцев. А на табло — 1:4.

Глядя на «Локомотив», вспоминается сакраментальное — «рыба гниет с головы». Я о теперь уже бывшем руководстве и тренерском штабе. Но это с одной стороны. А с другой... Ну, должно же быть у игроков самолюбие!

— Понимаете капитана «Локо» Дмитрия Баринова, обвинившего одноклубников в... скажем так — безразличии?

— Я видел много матчей «Локомотива». Бросается в глаза — жилы рвут единицы. Но это не отсутствие желания. Просто растерянность. План на игру не работает — и все рушится. Появляются дыры в обороне, кто-то недобегает, и соперник сразу наказывает.

В каких-то матчах «Локомотиву» стоило сыграть прагматичнее. Не лететь вперед сломя голову, а отойти назад, построже действовать в обороне. Заманить соперника — и потом поймать на контратаке. Тактической гибкости, умения перестроить игру по ходу матча «Локо» явно не хватает.

Если же говорить о самоотдаче, то ни к Баринову, ни к Миранчуку претензий точно нет. Но что они могут, когда нет поддержки?

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Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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