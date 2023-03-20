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Сегодня, 22:24

Динияр Билялетдинов рассказал, до какого возраста Дзюба сможет играть в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился мыслями о том, сможет ли нападающий Артем Дзюба выступать, как форвард «Милана» Златан Ибрагимович, до 41 года.

«Не знаю, в 41 год посмотрим, где будет Дзюба. Сейчас понятно, что возраст нормальный, Артем умеет готовиться, и если он до 41 года будет играть, то ничего страшного в этом нет. Это больше психологический момент, и есть несколько игроков, которые без скоростных качеств могут дать качественный результат. Это как раз такой случай», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

34-летний россиянин присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб пять матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

После 20 туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005054500_diniyar_bilyaletdinov_rasskazal_do_kakogo_vozrasta_dzyuba_smojet_igrat_v_rpl
Артем Дзюба
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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