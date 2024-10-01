Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:18

Динияр Билялетдинов рассказал, почему решил пройти стажировку в «Химках»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Чемпион России в составе «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал о своей стажировке в «Химках».

«Я обратился к папе, он работает в «Химках» (в молодежной команде. — Прим. «СЭ»). Подобрали дату. Как раз был цикл, смешанный с матчем Кубка — готовились к кубковой игре с «Локо». Видел, что они хотели, и это у «Химок» в принципе получилось в первом тайме. Но потом «Локомотив» включил вторую скорость и доминировал, забил много, выиграл 5:1. Как общался с главным тренером «Химок» Артигой? Он испанец, но мы говорили по-английски, отлично друг друга поняли», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

Будучи футболистом, Билялетдинов выступал за российские «Локомотив», «Спартак», «Анжи», «Торпедо», «Рубин», а также за английский «Эвертон» и литовский «Ритеряй».

С марта 2024 года 39-летний россиянин работает тренером отдела индивидуальной подготовки департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

Источник: РБ Спорт
Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Девушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезона
Народный артист России Вячеслав Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет
Производственный календарь в 2024–2025-м: праздничные и рабочие дни
Народный артист РФ Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Биография
Фигурист Базин считает, что футболисты заслужили высокие зарплаты
Песня сердца: скончался Вячеслав Добрынин
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Билялетдинов: «Не согласен с мнением, что в «Химках» набор игроков, но нет команды»
Титов: «В ближайшие два тура посмотрим, на что способны «Локомотив» и «Краснодар»
Ленини заявил, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ
Президент «Оренбурга» Еремякин согласен с данными о снижении интереса к футболу
Директор «Локомотива» Ульянов: «Руководство уже сказало: в каждом матче мы боремся, стараемся побеждать»
Ульянов — о Батракове: «Опытные члены тренерского штаба рассказывают, как справиться с давлением»
Сегодня
Вчера
Неделя