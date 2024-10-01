Динияр Билялетдинов рассказал, почему решил пройти стажировку в «Химках»

Чемпион России в составе «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал о своей стажировке в «Химках».

«Я обратился к папе, он работает в «Химках» (в молодежной команде. — Прим. «СЭ»). Подобрали дату. Как раз был цикл, смешанный с матчем Кубка — готовились к кубковой игре с «Локо». Видел, что они хотели, и это у «Химок» в принципе получилось в первом тайме. Но потом «Локомотив» включил вторую скорость и доминировал, забил много, выиграл 5:1. Как общался с главным тренером «Химок» Артигой? Он испанец, но мы говорили по-английски, отлично друг друга поняли», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

Будучи футболистом, Билялетдинов выступал за российские «Локомотив», «Спартак», «Анжи», «Торпедо», «Рубин», а также за английский «Эвертон» и литовский «Ритеряй».

С марта 2024 года 39-летний россиянин работает тренером отдела индивидуальной подготовки департамента развития молодежного футбола «Локомотива».