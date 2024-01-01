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Сегодня, 15:04

Динияр Билялетдинов рассказал, при каком условии «Спартак» может стать чемпионом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Данияр Билялетдинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ сезона-2023/24.

«Пусть Абаскаль работает. Зачем опять менять тренера и начинать все с нуля? Если у руководства «Спартака» есть терпение, они дадут человеку поработать. Команде нужно выиграть несколько матчей, и они уже будут бороться за чемпионство. Я всегда был за то, чтобы тренер дольше работал. «Спартаку» все реально изменить в зимней паузе. Из оставшихся 12 матчей нужно выиграть хотя бы 8. И тогда это будет гарантированное попадание в тройку. Может, даже первое место», — сказал Билялетдинов «СЭ».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. От лидера сезона, «Краснодара», красно-белые отстают на восемь очков.

Команду с июня 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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