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Сегодня, 21:43

Динияр Билялетдинов считает, что Баринову пойдет на пользу опыт в «Бешикташе»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мнением по поводу возможного перехода полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в турецкий «Бешикташ».

«Учитывая, что мы отстранены от европейского футбола и есть возможность туда попасть нашим ребятам, пускай проявляют себя и там тоже. Турецкий чемпионат достаточно интересный. У Оздоева довольно неплохо идут дела, у Дзюбы не получилось. Нужно пробовать, а вернуться всегда сможет», — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

14 января стало известно, что «Локомотив» не хочет отпускать 26-летнего Баринова в «Бешикташ» этой зимой. По информации «СЭ», турецкий клуб готов вернуться к вопросу трансфера российского футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-barinov-davno-khotel-poprobovat-sebya-v-evrope-a-v-turcii-chempionat-dostatochno-interesnyi-220579/
Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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