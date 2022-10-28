Динияр Билялетдинов — о «Спартаке»: «С «Зенитом» тягаться пока нереально, но за медали зацепиться должны»

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Оренбурга», «Крыльев» и «Спартака» в чемпионате России.

— Кто в РПЛ за 14 туров вас особенно восхитил?

— Не могу сказать, что кто-то прямо потряс воображение. Все ровненько, предсказуемо, без каких-то всплесков. Отмечу разве что «Оренбург». Укрепившись качественными легионерами из Латинской Америки, он забыл об «автобусах», играет задорно. Приятно наблюдать. Как и за «Крыльями». Но у этих команд отсутствует баланс между обороной и атакой. Отсюда и скромное место в таблице.

На «Спартак» сейчас тоже смотреть интересно. Вот он как раз хорош в переходных фазах, да и вообще при Абаскале преобразился. Мы снова видим комбинационный футбол, все через пас. Отличная молодежь подросла — Литвинов, Игнатов, Денисов, Мелешин, Зорин. В прекрасной форме Промес, на глазах прибавляет Соболев. С «Зенитом» тягаться пока нереально, но за медали спартаковцы зацепиться должны.