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Динияр Билялетдинов — о «Спартаке»: «С «Зенитом» тягаться пока нереально, но за медали зацепиться должны»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Оренбурга», «Крыльев» и «Спартака» в чемпионате России.

— Кто в РПЛ за 14 туров вас особенно восхитил?

— Не могу сказать, что кто-то прямо потряс воображение. Все ровненько, предсказуемо, без каких-то всплесков. Отмечу разве что «Оренбург». Укрепившись качественными легионерами из Латинской Америки, он забыл об «автобусах», играет задорно. Приятно наблюдать. Как и за «Крыльями». Но у этих команд отсутствует баланс между обороной и атакой. Отсюда и скромное место в таблице.

На «Спартак» сейчас тоже смотреть интересно. Вот он как раз хорош в переходных фазах, да и вообще при Абаскале преобразился. Мы снова видим комбинационный футбол, все через пас. Отличная молодежь подросла — Литвинов, Игнатов, Денисов, Мелешин, Зорин. В прекрасной форме Промес, на глазах прибавляет Соболев. С «Зенитом» тягаться пока нереально, но за медали спартаковцы зацепиться должны.

Александр Соболев. Динияр Билялетдинов: «Соболев — лучший игрок чемпионата. Но с нырками надо заканчивать»

Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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