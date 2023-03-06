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Динияр Билялетдинов: «В нашем футболе есть вещи важнее Дзюбы»

Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Нужен ли Дзюба сборной России на мартовские матчи? Мы, по-моему, очень много внимания акцентируем на теме Артема Дзюбы. Да, он забил три мяча в матче с «Ростовом», но давайте посмотрим, что будет с ним дальше. Есть в нашем футболе вещи важнее него. Обсуждаем какую-то навязанную повестку», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

В матче 18-го тура РПЛ 34-летний форвард отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1). Эта игра стала первой для Дзюбы в чемпионате России после возвращения из Турции.

В понедельник, 6 марта сборная России опубликовала расширенный состав на мартовский сбор, 34-летний Дзюба не попал в список. По данным «СЭ», тренерский штаб национальной команды не рассматривает вариант с вызовом нападающего из-за его возраста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-tema-dzyuby-navyazana-v-nashem-futbole-est-veshhi-vazhnee-nego/
Артем Дзюба
Динияр Билялетдинов
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ФК Локомотив (Москва)
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