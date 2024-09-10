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Сегодня, 06:39

Динияр Билялетдинов считает «Локомотив» претендентом на чемпионство в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил старт железнодорожников в этом сезоне РПЛ.

«Есть вещи, которые надо исправлять: 1:3 с «Динамо», последний матч тоже получился неудачный. Но так бывает. Стабильное прохождение всей турнирной дистанции требует определенных навыков и умения тренера. Как показал последний чемпионат, никакая команда не может пройти весь сезон стабильно. Главное — делать правильные корректировки. Для этого есть все ресурсы. В команде появился новичок для усиления с атакующим потенциалом. В то же время, никто не застрахован от ошибок и недоразумений, которые переворачивают матчи и вносят дисбаланс в восприятие игры. В целом, «Локомотив» смотрится достойно. Считаю его претендентом на золото», — цитирует Билялетдинова «Евро-Футбол».

После семи туров РПЛ «Локомотив» набрал 15 очков и занимает третье место, уступая «Краснодару» (2-е место) по дополнительным показателям.

Источник: Евро Футбол
Динияр Билялетдинов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)

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