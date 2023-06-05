Билялетдинов: «За сезон я смотрел штук десять игр «Ростова», и мне было скучно»



Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о лучшем тренере чемпионата России в сезоне-2022/23.

«Все зависит от результата. На данный момент Семак напрашивается на эту роль. Неплохую работу провел Федотов в ЦСКА. Что касается работы Карпина в «Ростове», мне трудно что-то сказать. Компетенция тренера высокая, но что-то яркое припомнить трудно. Многие говорят о том, что команда с небольшим и незвездным составом идет в лидерах чемпионата. За сезон я смотрел штук десять игр «Ростова», и мне было скучно. А компетенция Карпина, думаю, ни у кого вопросов не вызывает. Наверно, исходя из подбора игроков, такой футбол оптимальный, но каких-то зрелищных вещей я не увидел», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Лучшим тренером сезона по итогам завершившегося сезона РПЛ был признан Владимир Федотов, возглавляющий ЦСКА. Армейцы под руководством 56-летнего специалиста стали серебряными призерами чемпионата России.