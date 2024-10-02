Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:39

Билялетдинов призвал не сравнивать Батракова с Лоськовым: «Пускай он будет собой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал выступления нынешнего игрока железнодорожников Алексея Батракова.

«Напоминает ли Батраков кого-то? Ой, я не люблю этих сравнений: второй Лоськов, пятый Дзамбротта... Пускай Батраков будет собой. Еще будет куча проблем у него, которые придется преодолевать», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел десять матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Динияр Билялетдинов
Дмитрий Лоськов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Вирус на плюс: россиян атакует троян с имитацией уведомлений от банков
Соперники ждали Пьянича на поле, чтобы попросить у него футболку, от Кейта дождались чуда, от 18-летнего таланта - гола. Что случилось в матче «Пари НН» – ЦСКА
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого крупно проиграл в Лиге чемпионов АФК
Доннарумма пропустил два гола от «Арсенала» в матче Лиги чемпионов
СМИ сообщили о запуске Ираном около 400 ракет по территории Израиля
Сегодня
Вчера
Неделя