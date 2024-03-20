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20 марта, 20:45

Директор академии «Црвены Звезды» объяснил, почему Эракович не перешел в «Спартак»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Директор академии «Црвены Звезды» Никола Елич в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему защитник «Зенита» Страхинья Эракович не перешел в «Спартак».

Эракович перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды» в июле 2023 года за 8 миллионов евро.

— Судя по всему, изначально Эракович должен был стать игроком «Спартака». Действительно ли ключевую роль сыграло партнерство «Зенита» и «Црвены»?

— Не могу точно сказать об этом. Такие слухи ходят, но подтвердить это я не могу. У нас, конечно, хорошие отношения с «Газпромом» и «Зенитом». Для нас это очень важно. Но деталей этого трансфера не знаю, так как не участвовал в переговорах. Думаю, что мы просто приняли лучшее для нашей команды предложение.

В сезоне-2023/24 Эракович провел 23 матча за «Зенит» во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.

Владимир Хашиг и&nbsp;Сергей Галицкий. «Методику Хаби Алонсо в «Байере» Галицкий внедрял в «Краснодаре» уже 10 лет назад». Интервью директора академии «Црвены Звезды»

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
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