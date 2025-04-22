Директор академии «Динамо»: «Мы смотрелись предпочтительнее в матчах с «Баварией» и «Кельном»

Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов в интервью «СЭ» оценил выступление команды на международном турнире Junior World Cup в Анталье (Турция).

— Как динамовские команды смотрелись в сравнении с «Баварией» и «Кельном»? За счет чего смогли их обыграть?

— Мы смотрелись однозначно предпочтительнее в играх с этими командами, так же как и с «Мехеленом», «Бешикташем» и «Антальяспором». Это академии, которые в своих странах считаются ведущими. Как нам сказали, «Кельн» — чемпион Германии среди команд 2012 года рождения.

Наши ребята собранно начали финальную игру с «Кельном». И достаточно быстро стало ясно, что мы превосходим их. Результат матча для меня уже через 10 минут был понятен.

Порадовало, что у соперников были индивидуально сильные игроки — и у «Кельна», и у «Баварии». Но наши как минимум были не слабее, а некоторые даже превосходили их. Считаю, что совершенно заслуженно мы победили в обеих встречах.

Другое дело, чтобы все это не пропадало дальше... Важно понять, на каком этапе европейские клубы опережают нас в подготовке игроков.

Динамовская академия тремя командами (2011, 2012 и 2013 годов рождения) приняла участие в Junior World Cup в турецкой Анталье, при этом коллективы двух старших возрастов вышли победителями турнира. Подопечные Алексея Дубинина (2011 года рождения) в полуфинале одолели «Баварию» Франка Рибери, а Амира Гасанова (2012 года рождения) — в финале разгромили чемпиона Германии «Кельн» — 5:0.