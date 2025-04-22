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22 апреля, 17:15

Директор академии «Динамо»: «Нас пригласили на турнир в Турцию как гранда, наравне с другими топ-клубами»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов рассказал «СЭ», как клуб получил приглашение на турнир Junior World Cup, который пройдет в Анталье (Турция).

— Как вы получили приглашение на этот турнир, ведь в Европе даже к детским российским командам есть предубеждение?

— Этот турнир проводится в Анталье второй раз. В прошлом году уже были попытки пригласить российские команды. Сейчас организаторы вышли на нас достаточно рано, прислали список ожидаемых команд. С учетом того что мы давно не выезжали на турниры в связи с разными обстоятельствами, руководство футбольного клуба «Динамо» приняло решение отправить нас на турнир: других посмотреть и себя показать. Все удачно сложилось, и мы поехали.

Стоит отметить: нас приглашают не просто как некую российскую команду, а именно как «Динамо», как одного из грандов наравне с другими топ-клубами.

— Как вам уровень соперников на этом турнире?

— Турнир был построен таким образом, чтобы сильные команды, которые представляют интерес для зрителей, были равномерно распределены по группам вместе с турецкими, объективно более слабыми и менее именитыми коллективами, которые участвовали в турнире за взнос. Это позволило организаторам и спонсорам частично компенсировать затраты на топов: «Манчестер Сити», «Кельн», «Эвертон», «Баварию» и других.

Динамовская академия тремя командами (2011, 2012 и 2013 годов рождения) приняла участие в Junior World Cup в турецкой Анталье, при этом коллективы двух старших возрастов вышли победителями турнира. Подопечные Алексея Дубинина (2011 года рождения) в полуфинале одолели «Баварию» Франка Рибери, а Амира Гасанова (2012 года рождения) — в финале разгромили чемпиона Германии «Кельн» — 5:0.

&laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;полуфинале Junior World Cup обыграло &laquo;Баварию&raquo;.«Для «Динамо» обыграть «Баварию» в Европе — не только футбольная, но и имиджевая история»

ФК Динамо (Москва)
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