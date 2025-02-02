Директор департамента УЕФА Лакович о России в рейтинге: «Надеюсь, решим эту проблему в ближайшем будущем»

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович поделился мнением о месте России в рейтинге УЕФА.

— РФС проводит турниры развития. Что это означает для отношений УЕФА и РФС?

— Это проект, за работой которого мы следим. Для нас это хорошо. Это возможность для молодых российских футболистов продолжать играть в футбол и встречать друзей в Европе. Отношения между УЕФА и РФС на высочайшем уровне. У нас есть регулярные встречи. Ничего в этом отношении не изменилось.

— В рейтинге УЕФА Россия сейчас находится не очень высоко. Есть ли понимание, что будет с ним, когда нас вернут?

— Это технический вопрос. Не могу прямо сейчас на него ответить. Но мы общаемся обо всем. Я надеюсь, в ближайшем будущем мы решим эту проблему.