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Сегодня, 11:32

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Лакович: «Рад приехать в Москву»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович прокомментировал участие во внеочередной конференции РФС.

— Сегодня для меня большая честь и привилегия присутствовать среди вас на выборной конференции РФС. Это один из самых значимых дней для будущего российского футбола. Чрезвычайно рад вновь приехать в Москву и увидеться с друзьями, коллегами. Теплые приветствия от президента УЕФА, генерального секретаря и всей администрации УЕФА.

— РФС всегда пользовался заслуженным уважением в европейском футбольном сообществе. Вы заслужили это уважение не только благодаря истории и великим игрокам, тренерам, но также напряженным трудом многих экспертов, специалистов, их приверженностью к футбольным ценностям.

Я осознаю, что российский спорт, футбол в особенной ситуации. Позвольте мне поделиться своими личными размышлениями. Как вы, наверное, знаете, я серб. Наша страна в связи с санкциями ООН в период между 1992 и 1996 годами была отстранена от всех крупных спортивных соревнований.

К великому сожалению, золотое поколение сербов практически во всех видах спорта, которые были на пике карьеры в то время, а также были фаворитами на золотые медали, остались в изоляции более чем на четыре года, — сказал Лакович.

РФС
УЕФА
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