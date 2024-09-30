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Сегодня, 14:45

Газизов — о фоле на Пальцеве в матче с московским «Динамо»: «Скоро голову кому-то отрубят и скажут: «Ой, случайно»

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» оценил эпизод с фолом вингера «Динамо» Артура Гомеса на защитнике махачкалинского клуба Валентине Пальцеве в матче 10-го тура РПЛ.

На 26-й минуте в попытке борьбы за мяч бразильский футболист попал ногой россиянину между ног. Арбитр наказал Гомеса желтой карточкой за этот эпизод.

«Даже в боях без правил наказывают серьезнее: с октагона могут выгнать. А в футболе человек как дал со спины — ну, смешно. Пальцев валяется, этот извиняется. Скоро голову кому-то отрубят и скажут: «Ой, случайно получилось», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» уступило московскому «Динамо» со счетом 0:1. Махачкалинцы (10 очков) после 10 туров занимают 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Москвичи с 20 очками поднялись на четвертое место.

(Александр Абустин)

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
Шамиль Газизов

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