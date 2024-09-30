Газизов призвал отстранить некачественных арбитров: «Судей тащат и тащат, а они гадят и гадят»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» оценил судейство в матче против московского «Динамо» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

«Мне кажется, что футбол уходит дальше, а судьи просто стоят на месте или деградируют. Некоторым надо просто запретить судить, и все. Уже чуть надоедает тема судейства. Много ошибок арбитров, и не только в нашем матче. Многие из них уже просто не соответствуют тому, что хотят видеть болельщики. Не надо кого-то тащить. Если он неквалифицированный, стоит заканчивать с ним. Если футболист плохого качества, то его сажают на лавку и он заканчивает с футболом. А если судья, его тащат, тащат, тащат, а он гадит, гадит и гадит. Ну и что дальше? Обратимся в ЭСК по эпизодам, что-то признают, а может, вообще ничего не признают. Много сейчас чего непонятного происходит, дай бог, это закончится скоро», — сказал Газизов «СЭ».

Главный арбитром матча был Сергей Чебан.

Махачкалинское «Динамо» с 10 очками после 10 туров чемпионата России-2024/25 занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Команда проведет следующий матч в РПЛ 6 октября на выезде против «Факела».

(Александр Абустин)