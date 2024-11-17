Директор «Динамо» Пивоваров заявил, что поражение от «Амкала» бьет по самолюбию

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение от клуба медиалиги «Амкала» (2:3) в товарищеском матче.

«Такой результат бьет по самолюбию. «Динамо» должно выигрывать такие матчи любым составом. Мы могли сыграть лучше. «Амкал» показал высокий уровень футбола. Можно сказать, они отыгрались за результат двухлетней давности.

Евгения Медведева — это медийная составляющая. Она хотела принять участие. Тем более, что у нее скоро день рождения. Это ее футбольный дебют», — сказав Пивоваров.

У хозяев голы забили Денис Макаров и Ярослав Гладышев. У гостей отметились Максим Пичугин (дубль) и Антон Карпов.