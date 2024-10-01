Директор «Локомотива» Ульянов: «Руководство уже сказало: в каждом матче мы боремся, стараемся побеждать»

Сегодня, 10:51
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о задачах железнодорожников на сезон.
— Как оцените итоги трансферного окна?
— Время покажет. Пока только десятый тур.
— А старт сезона для клуба? Перед началом чемпионата после ухода лидеров не все болельщики ожидали такого.
— Руководство уже сказало: в каждом матче мы боремся, стараемся побеждать. Идем от игры к игре. Поэтому мы ничего не меняли.
— Плюс у клуба такая поддержка.
— Вообще шикарно! Огромное спасибо болельщикам. Если так будет почаще — просто супер!
После 10 туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.