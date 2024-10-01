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Директор «Локомотива» Ульянов: «Руководство уже сказало: в каждом матче мы боремся, стараемся побеждать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о задачах железнодорожников на сезон.

— Как оцените итоги трансферного окна?

— Время покажет. Пока только десятый тур.

— А старт сезона для клуба? Перед началом чемпионата после ухода лидеров не все болельщики ожидали такого.

— Руководство уже сказало: в каждом матче мы боремся, стараемся побеждать. Идем от игры к игре. Поэтому мы ничего не меняли.

— Плюс у клуба такая поддержка.

— Вообще шикарно! Огромное спасибо болельщикам. Если так будет почаще — просто супер!

После 10 туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.

Дмитрий Ульянов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)

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