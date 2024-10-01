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Сегодня, 10:41

Ульянов — о Батракове: «Опытные члены тренерского штаба рассказывают, как справиться с давлением»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» высказался об интересе «Зенита» к полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову.

— Аршавин в ответ на вопрос, кто бы усилил «Зенит», сразу же назвал Батракова. Как уберечь молодой талант от таких разговоров, от интереса других клубов?

— Это разные вещи. Уберечь именно от разговоров мы не можем. Но опытные члены тренерского штаба, которые поиграли на высоком уровне, рассказывают ему, как может быть, как справиться с давлением. А уберечь от перехода может контракт, который у нас есть.

— Кузьмичев говорил, что Батраков минимум два сезона проведет в «Локомотиве»...

— Я не могу отвечать за то, что говорит Кузьмичев. Для нас Батраков — игрок «Локомотива». Цены у него нет. Он бесценный, так как свой, воспитанник.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 13 матчах команды во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

Дмитрий Ульянов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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