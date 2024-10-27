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Сегодня, 16:40

Директор «Пари НН» Удальцов: «Когда играешь со «Спартаком», тебя наказывают за ошибки»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Обидно проигрывать. Но видно, что команда меняется и становится более целостной. За сегодняшнюю игру нам не стыдно. Жаль, что не удалось заработать очки, но движение вперед есть. Будем готовиться дальше. Забитые мячи «Спартака»? Голы не пахнут. Гончаренко сказал, что такие моменты надо исправлять. Конечно, когда ты играешь с такой командой, как «Спартак», тебя наказывают за ошибки», — сказал Удальцов.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (12) сохраняет 12-ю позицию.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Удальцов

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