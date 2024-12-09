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Сегодня, 13:25

Директор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Марадишвили восстановился и поедет с командой на сборы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» о состоянии полузащитника Константина Марадишвили.

«Костя восстановился, тренируется с общей группой. Сейчас начинается отпуск, сразу после него он продолжит тренировки. С командой едет на сборы, все нормально», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Марадишвили получил травму в апреле 2024 года. Футболисту диагностировали разрыв крестообразной связки колена. 24-летний Марадишвили выступает за «Пари НН» с зимы 2024 года, проведя 3 матча и не отличившись результативными действиями.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
Константин Марадишвили
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